Intel Aktie

36,29 EUR -1,86 EUR -4,88 %
STU
42,70 USD -2,37 USD -5,25 %
BTT
Marktkap. 189,61 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

DZ BANK

Intel Verkaufen

17:16 Uhr
Intel Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 30 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Probleme in der Produktion belasteten den Halbleiterhersteller kurzfristig, schrieb Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Fertigung von Chips mit neuer Prozessorarchitektur weise noch zu viele Fehler auf. Trotz des jüngsten Kursrückgangs sei die Aktien hoch bewertet./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:16 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:29 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Verkaufen

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
$ 42,71		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
$ 42,70		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 38,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

17:16 Intel Verkaufen DZ BANK
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

