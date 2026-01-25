Intel Aktie
Marktkap. 189,61 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 30 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Probleme in der Produktion belasteten den Halbleiterhersteller kurzfristig, schrieb Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Fertigung von Chips mit neuer Prozessorarchitektur weise noch zu viele Fehler auf. Trotz des jüngsten Kursrückgangs sei die Aktien hoch bewertet./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:16 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:29 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intel Verkaufen
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
$ 42,71
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
$ 42,70
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 38,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intel Corp.
|17:16
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:16
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.22
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
