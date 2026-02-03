Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten

Analysen

So haben Experten die Intel-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Intel Experten haben ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die Intel-Aktie zu kaufen, 19 Analysten stufen die Anteilsscheine von Intel mit Halten ein, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 44,60 USD, was einem erwarteten Abschlag von 1,87 USD zum aktuellen NAS-Stand der Intel-Aktie von 46,47 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 36,00 USD -22,53 28.01.2026 DZ BANK - - 26.01.2026 RBC Capital Markets 48,00 USD 3,29 23.01.2026 Bernstein Research 36,00 USD -22,53 23.01.2026 Jefferies & Company Inc. 45,00 USD -3,16 23.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 35,00 USD -24,68 23.01.2026 RBC Capital Markets 50,00 USD 7,60 21.01.2026 RBC Capital Markets 50,00 USD 7,60 15.01.2026

