Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Analysen

Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten

04.02.26 08:04 Uhr
Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten

So haben Experten die Intel-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
41,83 EUR 0,18 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Intel Experten haben ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die Intel-Aktie zu kaufen, 19 Analysten stufen die Anteilsscheine von Intel mit Halten ein, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 44,60 USD, was einem erwarteten Abschlag von 1,87 USD zum aktuellen NAS-Stand der Intel-Aktie von 46,47 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research36,00 USD-22,5328.01.2026
DZ BANK--26.01.2026
RBC Capital Markets48,00 USD3,2923.01.2026
Bernstein Research36,00 USD-22,5323.01.2026
Jefferies & Company Inc.45,00 USD-3,1623.01.2026
JP Morgan Chase & Co.35,00 USD-24,6823.01.2026
RBC Capital Markets50,00 USD7,6021.01.2026
RBC Capital Markets50,00 USD7,6015.01.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026Intel Market-PerformBernstein Research
26.01.2026Intel VerkaufenDZ BANK
23.01.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
23.01.2026Intel Market-PerformBernstein Research
23.01.2026Intel HoldJefferies & Company Inc.
