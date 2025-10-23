Intel Aktie
Marktkap. 148,5 Mrd. EURDiv. Rendite 1,85%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel von 21 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Dank einer soliden Nachfrage habe der Chipkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Harlan Sur am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die längerfristigen Herausforderungen stellten aber weiter ein Risiko für die Fundamentaldaten und die Ertragskraft dar./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intel Underweight
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 30,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 38,16
|Abst. Kursziel*:
-21,38%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 41,44
|Abst. Kursziel aktuell:
-27,61%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 30,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
