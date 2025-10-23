DAX 24.230 +0,1%ESt50 5.674 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,26 +0,4%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.887 +1,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 65,83 -0,2%Gold 4.069 -1,4%
Marktkap. 148,5 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel von 21 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Dank einer soliden Nachfrage habe der Chipkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Harlan Sur am Freitag nach dem Quartalsbericht. Die längerfristigen Herausforderungen stellten aber weiter ein Risiko für die Fundamentaldaten und die Ertragskraft dar./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Underweight

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 38,16		 Abst. Kursziel*:
-21,38%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 41,44		 Abst. Kursziel aktuell:
-27,61%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 30,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

