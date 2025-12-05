DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.596 +0,2%Bitcoin 81.174 +4,3%Euro 1,1632 +0,0%Öl 61,93 -0,9%Gold 4.210 +0,5%
EssilorLuxottica Aktie

284,90 EUR -16,90 EUR -5,60 %
STU
270,74 CHF -13,05 CHF -4,60 %
BRX
Marktkap. 139,54 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

DZ BANK

EssilorLuxottica Kaufen

18:11 Uhr
EssilorLuxottica Kaufen
EssilorLuxottica
284,90 EUR -16,90 EUR -5,60%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 355 Euro belassen. Der Markteintritt weiterer Technologieunternehmen sei weniger eine Bedrohung, sondern vielmehr eine Bestätigung des zugrunde liegenden Wachstumstrends im Bereich KI gestu?tzter Brillen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt befinde sich erst am Anfang einer strukturellen Entwicklungsphase mit signifikantem Expansionspotenzial. "Ein offener Wettbewerb du?rfte die Marktakzeptanz zusätzlich beflu?geln, indem Innovation fördert werden. Gleichwohl bleibt abzuwarten, wie schnell der Absatz tatsächlich skaliert wird und wie die Verbraucher auf Design, Funktionalität und Preisgestaltung reagieren." EssilorLuxottica und Meta schienen mit ihren smarten Brillen etwa ein bis zwei Jahre voraus zu sein. Vor dem Hintergrund des bisherigen Kursanstiegs biete die Kursschwäche eine attraktive Gelegenheit./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Kaufen

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
290,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
284,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
336,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

