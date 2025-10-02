EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 127,69 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 262 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsdynamik des Optikkonzerns bleibe hoch, schrieb Robert Krankowski am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 16. Oktober. Die Aktienbewertung sei allerdings anspruchsvoll./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
280,50 €
|Abst. Kursziel*:
-0,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
283,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,27%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
286,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
