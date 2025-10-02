DAX 24.472 +0,2%ESt50 5.656 +0,2%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 16,55 +0,5%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.160 -0,6%Euro 1,1738 +0,2%Öl 64,74 +0,7%Gold 3.863 +0,2%
Top News
Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Pendeln um die 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch
EssilorLuxottica Aktie

Marktkap. 127,69 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

10:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
283,60 EUR 2,80 EUR 1,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 262 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsdynamik des Optikkonzerns bleibe hoch, schrieb Robert Krankowski am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 16. Oktober. Die Aktienbewertung sei allerdings anspruchsvoll./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Analysen zu EssilorLuxottica

10:06 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
30.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.25 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
26.09.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
