Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.700 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
Investieren jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien empfehlen Analysten Investieren jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien empfehlen Analysten
EssilorLuxottica Aktie

217,60 EUR -2,20 EUR -1,00 %
STU
198,44 CHF -2,41 CHF -1,20 %
BRX
Marktkap. 101,58 Mrd. EUR

KGV 53,52
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

11:36 Uhr
EssilorLuxottica
217,60 EUR -2,20 EUR -1,00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Overweight" belassen. Nutzzahlen zeigten, dass Smartglasses von ihren Besitzern zwischen zwei und vier Stunden täglich getragen würden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend nach einem Gespräch mit dem wissenschaftlichen Leiter des Optikkonzerns. Damit seien sie mehr als nur ein ganz nettes Spielerei./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
355,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
216,90 €		 Abst. Kursziel*:
63,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
217,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,14%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
322,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

11:36 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
18.02.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
18.02.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
13.02.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
