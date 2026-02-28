Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

11:36 Uhr

Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 217,60 EUR -2,20 EUR -1,00% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Overweight" belassen. Nutzzahlen zeigten, dass Smartglasses von ihren Besitzern zwischen zwei und vier Stunden täglich getragen würden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend nach einem Gespräch mit dem wissenschaftlichen Leiter des Optikkonzerns. Damit seien sie mehr als nur ein ganz nettes Spielerei./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor