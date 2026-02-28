EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 101,58 Mrd. EURKGV 53,52
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Overweight" belassen. Nutzzahlen zeigten, dass Smartglasses von ihren Besitzern zwischen zwei und vier Stunden täglich getragen würden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend nach einem Gespräch mit dem wissenschaftlichen Leiter des Optikkonzerns. Damit seien sie mehr als nur ein ganz nettes Spielerei./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / GMT
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
355,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
216,90 €
|Abst. Kursziel*:
63,67%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
217,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,14%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
322,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|11:36
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research