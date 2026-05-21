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Marktkap. 149,1 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
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WKN ENER6Y

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ISIN DE000ENER6Y0

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Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

11:06 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Bedenken von Investoren hinsichtlich eines möglichen Zenits bei Gaskraftwerken ließen den erwarteten Anstieg mit Ersatzteil-Umsätzen ab 2030 sowie die strukturelle Wachstumsdynamik im Netzgeschäft außer Acht, schrieb Gael de-Bray am Freitag nach einer Investorenveranstaltung. Er geht davon aus, dass das Management im November das Aktienrückkaufprogramm aufstocken und für 2030 eine Margenspanne von 18 bis 20 Prozent anpeilen wird./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
170,50 €		 Abst. Kursziel*:
17,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
172,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,97%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
186,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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