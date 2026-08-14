SFC Energy Aktie
Marktkap. 362,75 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 756857
ISIN DE0007568578
Symbol SSMFF
AI Analyse
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe ein - auch an seinen hohen Erwartungen gemessen - starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er sieht darin einen weiteren Baustein für die Wiederherstellung des Anlegervertrauens./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SFC Energy AG
Zusammenfassung: SFC Energy Buy
|Unternehmen:
SFC Energy AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,94 €
|Abst. Kursziel*:
53,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,71%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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