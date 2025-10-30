DAX 24.018 -0,4%ESt50 5.682 -0,3%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 15,05 +0,4%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.974 +1,6%Euro 1,1573 +0,0%Öl 64,80 +0,1%Gold 4.006 -0,8%
SFC Energy Aktie

15,90 EUR -0,02 EUR -0,13 %
STU
Marktkap. 276,02 Mio. EUR

KGV 31,81 Div. Rendite 0,00%
WKN 756857

ISIN DE0007568578

Symbol SSMFF

SFC Energy Hold

SFC Energy AG
15,90 EUR -0,02 EUR -0,13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die am 18. November anstehenden Zahlen dürften ein weiteres schwaches Quartal des Brennstoffzellenspezialisten im Rahmen der Vorquartals-Entwicklung belegen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SFC Energy Hold

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,86 €		 Abst. Kursziel*:
26,10%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,79%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

11:36 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
23.10.25 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
23.10.25 SFC Energy Buy Warburg Research
27.08.25 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
27.08.25 SFC Energy Buy Warburg Research
