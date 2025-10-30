SFC Energy Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die am 18. November anstehenden Zahlen dürften ein weiteres schwaches Quartal des Brennstoffzellenspezialisten im Rahmen der Vorquartals-Entwicklung belegen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl/tih
Analysen zu SFC Energy AG
