SFC Energy Aktie
Marktkap. 235,35 Mio. EURKGV 31,81 Div. Rendite 0,00%
WKN 756857
ISIN DE0007568578
Symbol SSMFF
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 21 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Brennstoffzellenherstellers im zweiten Halbjahr dürfte die Erwartungen verfehlen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch im Nachgang des Zwischenberichts. Die Kaufempfehlung werde jedoch beibehalten angesichts der Bewertung und den Aussichten auf eine bessere operative Entwicklung ab dem kommenden Jahr./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SFC Energy AG
Zusammenfassung: SFC Energy Buy
|Unternehmen:
SFC Energy AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
12,16 €
|Abst. Kursziel*:
48,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
12,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,34%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
