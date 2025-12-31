DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
Marktkap. 67,8 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 132 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Passagierverkehr an den Flughäfen Europas könnte 2026 positiv überraschen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
134,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
120,35 €		 Abst. Kursziel*:
11,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
120,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,02%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

12:11 VINCI Buy UBS AG
17.12.25 VINCI Buy UBS AG
16.12.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 VINCI Buy UBS AG
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu VINCI

finanzen.net Rentabler VINCI-Einstieg? EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Dezember mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx ROUNDUP: Frankreich will Bauern-Blockaden räumen
dpa-afx Bauernproteste in Frankreich weiten sich aus
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx Exane BNP-Empfehlung treibt Rekordjagd bei HOCHTIEF-Aktie weiter
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
MotleyFool Vinci Compass (VINP) Q1 2025 Earnings Transcript
MotleyFool Vinci Compass (VINP) Q3 2024 Earnings Transcript
Zacks ISRG Gets FDA Clearance to Use da Vinci SP Robot for General Surgeries
Globes State pays Da Vinci penthouse residents NIS 70,000 monthly
Business Times Temasek-backed Xora Innovation leads US$36 million Series A funding in Vinci
Business Times Temasek-backed Xora Innovation leads US$46 million funding in Vinci
Zacks Is Force Feedback the Next Big Catalyst for ISRG's da Vinci Sales?
Zacks ISRG Rides on da Vinci 5 Momentum: Can This Growth Sustain?
