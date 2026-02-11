DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,5475 +0,0%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.553 +0,3%Euro 1,1873 +0,0%Öl 69,60 +0,0%Gold 5.058 -0,5%
VINCI Aktie

Marktkap. 73,97 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem Free Cashflow von 7 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025 könne er es sich bei seiner Bewertung des Infrastrukturkonzerns erlauben, einen konservativeren Ansatz zu verfolgen und dennoch das Kursziel zu erhöhen, schrieb Ruairi Cullinane am Mittwochabend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

