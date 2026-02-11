VINCI Aktie
Marktkap. 73,97 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem Free Cashflow von 7 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025 könne er es sich bei seiner Bewertung des Infrastrukturkonzerns erlauben, einen konservativeren Ansatz zu verfolgen und dennoch das Kursziel zu erhöhen, schrieb Ruairi Cullinane am Mittwochabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Outperform
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
133,95 €
|Abst. Kursziel*:
8,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
133,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,41%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|08:21
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.21
|VINCI Hold
|Kepler Cheuvreux