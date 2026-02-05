DAX24.551 +0,3%Est505.944 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +2,5%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.791 +4,5%Euro1,1798 +0,1%Öl68,11 +1,2%Gold4.863 +1,8%
VINCI-Aktie klettert: Erwartungen in 2025 übertroffen

06.02.26 10:06 Uhr
VINCI-Aktie zieht deutlich an: Jahresergebnis über den Erwartungen | finanzen.net

Der französische Infrastrukturkonzern VINCI hat im vergangenen Jahr die Markterwartungen übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VINCI
130,70 EUR 9,30 EUR 7,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In einem turbulenten globalen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld hat aus Sicht von VINCI-Chef Pierre Anjolras die dezentrale Organisation der Gruppe erneut ihre Vorzüge unter Beweis gestellt. Wenn die Effekte einer höheren Unternehmenssteuer außer Acht gelassen werden, erwarte das Management auch im neuen Jahr mehr Umsatz und mehr Gewinn. An der Börse kam das am Freitag gut an.

Die Aktie stieg im EURONEXT Paris-Handel zuletzt um 6,27 Prozent auf 129,75 Euro und beschleunigte damit ihre Aufwärtstendenz der vergangenen zwei Wochen. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt das Kursplus knapp ein Fünftel und in den vergangenen drei Jahren rund 22 Prozent. Anleger, die seit zehn Jahren investiert sind, können sich über eine Verdoppelung des Werts freuen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg 2025 um gut sechs Prozent auf 9,56 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Nanterre mitteilte. Der Umsatz kletterte um gut vier Prozent auf fast 74,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um knapp ein Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Die Dividende soll um 25 Cent auf 5,00 Euro je Aktie steigen und damit stärker als erwartet.

Analysten lobten insbesondere den freien Barmittelzufluss, der mit sieben Milliarden Euro überraschend hoch ausfiel. Im laufenden Jahr soll er bei sechs Milliarden liegen, was ebenfalls mehr ist, als erwartet worden war. Als Haar in der Suppe nannte Graham Hunt vom Analysehaus Jefferies den Auftragseingang im Contracting-Bereich. Dieser könne die Stimmung der Anleger ein wenig dämpfen, schrieb er.

VINCI ist ein Bau- und Energiekonzern und betreibt daneben auch Flughäfen und Mautstraßen.

NANTERRE (dpa-AFX)

Analysen zu VINCI

DatumRatingAnalyst
08:01VINCI BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026VINCI NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026VINCI OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026VINCI OverweightBarclays Capital
26.01.2026VINCI BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01VINCI BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026VINCI OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026VINCI OverweightBarclays Capital
26.01.2026VINCI BuyUBS AG
21.01.2026VINCI BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.02.2026VINCI NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026VINCI NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2021VINCI Equal WeightBarclays Capital
21.10.2021VINCI Equal WeightBarclays Capital
20.10.2021VINCI HoldKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
03.08.2020VINCI VerkaufenDZ BANK
16.03.2020VINCI VerkaufenDZ BANK
24.04.2015Vinci SellS&P Capital IQ
05.02.2015Vinci SellS&P Capital IQ
23.09.2008Vinci verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

