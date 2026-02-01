Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Krypto-Investition im Blick

Bei einem frühen Avalanche-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Avalanche kostete gestern vor 1 Jahr 25,88 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in AVAX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,865 Avalanche. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (8,283 USD), wäre das Investment nun 32,01 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,99 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Avalanche am 05.02.2026 bei 8,283 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net