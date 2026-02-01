DAX24.535 +0,2%Est505.942 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 +1,9%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.907 +4,7%Euro1,1794 +0,1%Öl68,39 +1,6%Gold4.873 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Drägerwerk: Qualität setzt sich durch Drägerwerk: Qualität setzt sich durch
Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Investition im Blick

Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

06.02.26 11:03 Uhr
Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Avalanche-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
8,6184 USD 0,3350 USD 4,04%
Charts|News

Avalanche kostete gestern vor 1 Jahr 25,88 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in AVAX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,865 Avalanche. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (8,283 USD), wäre das Investment nun 32,01 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,99 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Avalanche am 05.02.2026 bei 8,283 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com