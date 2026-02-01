DAX24.535 +0,2%Est505.942 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 +1,9%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.907 +4,7%Euro1,1794 +0,1%Öl68,39 +1,6%Gold4.873 +2,0%
UNI-Investment im Fokus

So viel Wert wäre mit einer Uniswap-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

06.02.26 11:03 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Uniswap verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
3,2774 USD 0,1046 USD 3,30%
Charts|News

Uniswap notierte am 05.02.2025 bei 9,268 USD. Bei einer UNI-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 107,90 Uniswap in seinem Depot. Mit dem UNI-USD-Kurs vom 05.02.2026 gerechnet (3,173 USD), wäre die Investition nun 342,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,76 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Uniswap am 05.02.2026 bei 3,173 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com