So viel Wert wäre mit einer Uniswap-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

UNI-Investment im Fokus

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Uniswap verlieren können.

Uniswap notierte am 05.02.2025 bei 9,268 USD. Bei einer UNI-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 107,90 Uniswap in seinem Depot. Mit dem UNI-USD-Kurs vom 05.02.2026 gerechnet (3,173 USD), wäre die Investition nun 342,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,76 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Uniswap am 05.02.2026 bei 3,173 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net