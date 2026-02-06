DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - aber deutlich höhere Investitionen -- Strategy, Reddit im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte seine Schwächephase auch zum Wochenschluss fortsetzen. Der DAX verliert vorbörslich zeitweise leicht.

Der TecDAX ging letztlich um 0,42 Prozent im Plus bei 3.628,05 Punkten aus dem Handel. Nach dem Versuch einer Bodenbildung im DAX seit Donnerstagnachmittag deutet sich am Freitagmorgen erneut Schwäche an. Bereits am Vortag war der DAX zeitweise bis auf knapp 24.272 Punkte gefallen, konnte sich anschließend jedoch knapp oberhalb seines bisherigen Jahrestiefs stabilisieren. Im nachbörslichen Us-Handel macht nun vor allem der deutliche Kursverlust bei Amazon sichtbar, wie präsent die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz bei Investoren weiterhin sind. Der Konzern plant, in diesem Jahr etwa 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Halbleiter, Robotik und Satellitentechnik zu investieren. Damit übertrifft Amazon sogar die ohnehin enorme Investitionssumme der Google-Mutter Alphabet, die am Mittwoch bekannt gegeben worden war.

"Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", sagte Stephen Innes von SPI Asset Management laut dpa-AFX. Die aktuelle Marktstimmung wirke wie das Gegenbild zur Euphorie des Jahres 2021. "Die Anleger wollen schnellere Ergebnisse sehen", ergänzte Jefferies-Analyst Brent Thill mit Blick auf Amazon. Neben der Frage, ob und wann sich die gewaltigen KI-Ausgaben rentieren, belastet viele Unternehmen zudem der zunehmende Wettbewerbsdruck im KI-Sektor.





Die europäischen Börsen tendierten im Handel am Donnerstag leichter. Der EURO STOXX 50 verzeichnete zu Beginn knappe Gewinne und fiel im weiteren Verlauf unter die Nulllinie, wo er 0,75 Prozent tiefer bei 5.925,70 Zählern in den Feierabend ging. Händler beobachteten auch am Donnerstag einen ruhigen Handel an den europäischen Börsen - jedoch mit einer leichteren Tendenz. Im Fokus standen die globalen Zinssätze, noch vor Beginn der Berichtssaison. Mit der EZB-Zinsentscheidung am Mittag - und besonders den begleitenden Kommentaren zu Inflation und Wirtschaftswachstum - zeigten sich die Märkte etwas schwächer. Parallel gab auch die Bank of England ihre Zinsentscheidung bekannt. Der Rückgang bei globalen Technologiewerten setzte sich unterdessen fort. Insbesondere Software-Aktien gerieten bereits am Vorabend an der Wall Street unter Druck, auch in Asien setzte sich diese Entwicklung fort.





Die US-Börsen erlitten am Donnerstag Verluste. Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 1,20 Prozent bei 48.908,17 Punkten.

Der NASDAQ Composite fiel daneben am Donnerstag um 1,59 Prozent auf 22.540,59 Zähler zurück. An der Wall Street ließen sich am Donnerstag erneut Verluste beobachten, nachdem bereits zur Wochenmitte teils deutliche Abgaben verzeichnet worden waren. Besonders die Softwarebranche stand weiterhin unter Druck: Die Vorstellung eines neuen KI-Modells des Unternehmens Anthropic, das juristische Aufgaben übernehmen kann, hat Sorgen ausgelöst, das Geschäftsmodell vieler Software-as-a-Service-Anbieter könne bedroht sein. Zudem blickten Anleger auf die geldpolitischen Entscheidungen der Europäische Zentralbank und der Bank of England, die ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert ließen. Auch neue US-Konjunkturdaten sorgten für Zurückhaltung: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen in der vergangenen Woche um 22.000 auf 231.000, deutlich mehr als erwartet. Bereits der ADP-Bericht hatte auf eine schwächere Dynamik am Arbeitsmarkt hingedeutet. Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Januar, zunächst wegen des Haushaltsstreits verschoben, soll kommende Woche nachgereicht werden. Auch die Quartalsberichte großer Unternehmen und deren Ausblicke für das laufende Jahr bestimmen weiterhin das Marktgeschehen.