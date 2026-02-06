DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - aber deutlich höhere Investitionen -- Strategy, Reddit im Fokus

DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 +0,1%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.687 +4,3%Euro1,1799 +0,1%Öl68,40 +1,6%Gold4.854 +1,6%
Flash-Crash am Kryptomarkt: Bitcoin stürzt in Richtung der 60.000er-Marke - auch Ethereum & Ripple tiefrot Flash-Crash am Kryptomarkt: Bitcoin stürzt in Richtung der 60.000er-Marke - auch Ethereum & Ripple tiefrot
aktualisiert 06.02.26 07:10 Uhr

Danone ruft in Deutschland noch mehr Babynahrung zurück. Enel legt bei Umsatz und Gewinn zu. VINCI übertrifft Erwartungen in 2025. VW erzielt Einigung mit Gewerkschaft auf mehr Lohn in Tennessee. Bayer-Medikament Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte seine Schwächephase auch zum Wochenschluss fortsetzen.

Der DAX verliert vorbörslich zeitweise leicht.
Der TecDAX ging letztlich um 0,42 Prozent im Plus bei 3.628,05 Punkten aus dem Handel.

Nach dem Versuch einer Bodenbildung im DAX seit Donnerstagnachmittag deutet sich am Freitagmorgen erneut Schwäche an. Bereits am Vortag war der DAX zeitweise bis auf knapp 24.272 Punkte gefallen, konnte sich anschließend jedoch knapp oberhalb seines bisherigen Jahrestiefs stabilisieren.

Im nachbörslichen Us-Handel macht nun vor allem der deutliche Kursverlust bei Amazon sichtbar, wie präsent die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz bei Investoren weiterhin sind. Der Konzern plant, in diesem Jahr etwa 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Halbleiter, Robotik und Satellitentechnik zu investieren. Damit übertrifft Amazon sogar die ohnehin enorme Investitionssumme der Google-Mutter Alphabet, die am Mittwoch bekannt gegeben worden war.
"Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", sagte Stephen Innes von SPI Asset Management laut dpa-AFX. Die aktuelle Marktstimmung wirke wie das Gegenbild zur Euphorie des Jahres 2021. "Die Anleger wollen schnellere Ergebnisse sehen", ergänzte Jefferies-Analyst Brent Thill mit Blick auf Amazon. Neben der Frage, ob und wann sich die gewaltigen KI-Ausgaben rentieren, belastet viele Unternehmen zudem der zunehmende Wettbewerbsdruck im KI-Sektor.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
News-Ticker

Börsenchronik

05.02.26Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
04.02.26DAX letztlich tiefer -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
03.02.26DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt in Rot -- AMD-Zahlen besser als erwartet -- Super Micro Computer-Bilanz überzeugt -- PayPal, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
02.02.26DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
30.01.26DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten