So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -2,63 Prozent auf 4.833,61 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.964,19 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Inzwischen fällt der Silberpreis um -15,36 Prozent auf 74,79 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 88,36 US-Dollar.
Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -6,65 Prozent auf 2.043,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2.188,50 US-Dollar stand.
Zeitgleich verringert sich der Palladiumpreis um -3,65 Prozent auf 1.676,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.740,00 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 67,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (69,46 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (65,14 US-Dollar) geht es um -3,10 Prozent auf 63,12 US-Dollar nach unten.
Nach 0,62 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Donnerstagabend um -0,77 Prozent auf 0,62 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 0,98 Prozent auf 3,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,07 US-Dollar.
Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,09 US-Dollar am Vortag auf 3,08 US-Dollar nach unten (--0,08 Prozent).
Derweil geht es für den Lebendrindpreis südwärts. Der Lebendrindpreis sinkt -2,20 Prozent auf 2,35 US-Dollar, nach 2,41 US-Dollar am Vortag.
Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 1,34 Prozent auf 4,35 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,30 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Mastrindpreis um -1,52 Prozent auf 3,64 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mastrindpreis bei 3,70 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -5,89 Prozent auf 1,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,70 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 1,69 Prozent auf 11,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 10,92 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 2,23 Prozent auf 302,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 296,20 US-Dollar.
Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -0,05 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf 0,56 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,56 US-Dollar lag.
Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -1,18 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.
Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,23 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,47 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Mageres Schwein Preis um -0,68 Prozent auf 0,87 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,88 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem gewinnt der Milchpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,13 Prozent auf 15,47 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 15,45 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis -3,24 Prozent niedriger bei 63,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 65,25 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Kohlepreis um 1,16 Prozent auf 100,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 99,30 US-Dollar.
Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 1,67 Prozent auf 11,25 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,07 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Holzpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 588,50 US-Dollar lag, wird der Holzpreis um 20:24 Uhr auf 588,50 US-Dollar beziffert.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com