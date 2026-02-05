DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.779 -11,7%Euro1,1779 ±-0,0%Öl67,55 -2,0%Gold4.781 +0,1%
Prognosen der Experten

Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

05.02.26 23:25 Uhr
Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Under Armour-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
5,48 EUR -0,03 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Under Armour wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,31 Milliarden USD aus - das entspräche einem Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,049 USD, gegenüber -0,470 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 4,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,17 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Under Armour und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
