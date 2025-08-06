Under Armour Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Under Armour von 6 auf 5 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportbekleidungsherstellers habe ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Matthew Boss am Freitag nach der Zahlenvorlage. Mit der Prognose für das zweite habe das Unternehmen die Markterwartungen erheblich verfehlt./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:35 / EDT
|Unternehmen:
Under Armour Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 5,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 5,22
|Abst. Kursziel*:
-4,31%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 5,14
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,63%
|
Analyst Name:
Matthew Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 6,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
