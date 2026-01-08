DAX 25.268 +0,6%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.489 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.824 -0,3%Euro 1,1648 -0,1%Öl 62,45 -0,4%Gold 4.487 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Wall Street höher erwartet -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Aktien von Vistra und Oklo springen hoch: Meta sichert sich Kernenergie-Partnerschaften Aktien von Vistra und Oklo springen hoch: Meta sichert sich Kernenergie-Partnerschaften
DroneShield-Aktie klettert: Trumps Verteidigungsbudget-Vorstoß befeuert Rally DroneShield-Aktie klettert: Trumps Verteidigungsbudget-Vorstoß befeuert Rally
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TUI Aktie

Kaufen
Verkaufen
TUI Aktien-Sparplan
9,47 EUR +0,16 EUR +1,72 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,63 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TUAG50

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TUAG505

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TUIFF

Barclays Capital

TUI Overweight

14:21 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
9,47 EUR 0,16 EUR 1,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tui nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11,75 Euro belassen. Die Sparten Hotels und Kreuzfahrten des Touristikkonzerns liefen offenbar weiterhin stark, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf der Verbesserung der Margen im Reiseveranstaltungsgeschäft./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
11,75 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,32 €		 Abst. Kursziel*:
26,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,13%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

14:21 TUI Overweight Barclays Capital
12.12.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 TUI Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

finanzen.net Rekordjahr & Ausblick TUI-Aktie zieht an: Dividenden-Comeback sorgt für Kurssprung - Anleger sollten auf Februar-Termine achten TUI-Aktie zieht an: Dividenden-Comeback sorgt für Kurssprung - Anleger sollten auf Februar-Termine achten
finanzen.net TUI Aktie News: TUI steigt am Freitagmittag
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net TUI Aktie News: TUI tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart fester
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
RTE.ie TUI forecasts moderate increase in revenues for 2026
EQS Group EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TUI delivers strong preliminary FY 2025 results above expectations with underlying EBIT growth of +12.6% exceeding guidance of +9-11% at constant currency
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
RSS Feed
TUI AG zu myNews hinzufügen