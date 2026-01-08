TUI Aktie
Marktkap. 4,63 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tui nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11,75 Euro belassen. Die Sparten Hotels und Kreuzfahrten des Touristikkonzerns liefen offenbar weiterhin stark, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf der Verbesserung der Margen im Reiseveranstaltungsgeschäft./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,75 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,32 €
|Abst. Kursziel*:
26,02%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,13%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
