DAX25.151 -0,5%Est506.073 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -1,5%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.888 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl71,13 +1,2%Gold5.004 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Siemens 723610 RENK RENK73 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Aktien von Enel, Centrica & Co. geben ab: Versorger unter Druck Aktien von Enel, Centrica & Co. geben ab: Versorger unter Druck
TUI-Vorstand setzt nach Rekordquartal auf die eigene Aktie TUI-Vorstand setzt nach Rekordquartal auf die eigene Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vertrauensbeweis

TUI-Vorstand setzt nach Rekordquartal auf die eigene Aktie

19.02.26 10:20 Uhr
TUI-Vorstand schlägt zu: Aktienkäufe nach Rekordquartal setzen deutliches Signal | finanzen.net

Nach einem starken Q1 2026 untermauert das TUI-Management sein Strategie-Vertrauen dadurch, dass es selbst beim TUI-Anteilsschein zugreift.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,37 EUR -0,02 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TUI-Vorstandsvorsitzender Sebastian Ebel und das Vorstandsmitglied David Schelp tätigen umfangreiche Aktienkäufe im Februar 2026
• Konzern erzielte im ersten Quartal ein bereinigtes Rekord-EBIT in Höhe von 77,1 Millionen Euro
• Aktie reagiert aktuell verhalten

Wer­bung

Vorstand nutzt Kursdelle für Zukäufe

Knapp eine Woche nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 10. Februar 2026 griffen mehrere Mitglieder des TUI-Vorstands am Markt zu. Den offiziellen Meldungen zufolge erwarb der Vorstandsvorsitzende Sebastian Ebel ebenso wie David Schelp, der das Ressort Märkte und Airlines verantwortet, Aktienpakete im fünfstelligen Euro-Bereich. Diese Transaktionen erfolgten zu Kursen um 8,40 Euro, nachdem der Titel kurz vor der Bilanzvorlage noch ein neues 52-Wochen-Hoch bei 9,56 Euro markiert hatte.

Die zeitliche Nähe zu den Quartalsergebnissen kann hierbei als strategisches Signal an die Investoren gewertet werden. "Die vertikale Integration unseres Geschäftsmodells steigert die Auslastungen und sorgt für attraktive Margen trotz eines herausfordernden Umfelds", konstatierte Finanzvorstand Mathias Kiep in der offiziellen Pressemitteilung zum Quartalsbericht gegenüber Analysten und Investoren. Die Management Transactions stützen diese These einer soliden finanziellen Basis und eines positiven Ausblicks auf das Sommergeschäft 2026.

Operative Stärke trifft auf vorsichtige Märkte

Operativ blickt TUI auf das beste erste Quartal der Firmengeschichte zurück, wobei das bereinigte EBIT gegenüber dem Vorjahr um 26,3 Millionen Euro auf 77,1 Millionen Euro anstieg. Besonders das Segment Kreuzfahrten glänzte mit einem Ergebnissprung von 70,8 Prozent, begünstigt durch eine starke Nachfrage und höhere Auslastungen. Trotz dieser positiven Kennzahlen reagierten die Anleger zunächst reserviert, was Analysten unter anderem auf die leicht rückläufigen Buchungszahlen für den Sommer 2026 zurückführen, die zwei Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen.

Wer­bung

Der Konzern bleibt dennoch bei seiner Prognose für das Gesamtjahr und erwartet ein Wachstum des bereinigten EBITs zwischen 7 und 10 Prozent. Zur Stärkung der Aktionärsbindung schlug die Verwaltung zudem eine Starter-Dividende von 0,10 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 vor, die durch eine künftige Ausschüttungsquote von 10 bis 20 Prozent des bereinigten Gewinns ergänzt werden soll. Diese Neuausrichtung der Kapitalallokationsstrategie zielt darauf ab, TUI wieder als Dividendenwert am Markt zu etablieren.

Aktuelle Kursreaktion der TUI-Aktie und Marktlage

Im heutigen Handel zeigt sich die TUI-Aktie etwas tiefer. Zeitweise notiert der Titel via XETRA 0,81 Prozent tiefer bei 8,32 Euro. Nach dem Abverkauf vom Jahreshoch scheint sich das Papier nun oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 8,00 Euro zu stabilisieren.

Marktbeobachter werten die Eigengeschäfte der Führungskräfte als wichtigen Stimmungsaufheller in einem insgesamt volatilen Sektor. Dass die Zukäufe ausgerechnet nach dem Rekordquartal und inmitten von makroökonomischen Unsicherheiten getätigt wurden, spricht für eine Überzeugung des Vorstands von der eigenen Preismacht und den operativen Effizienzsteigerungen. Anleger achten nun verstärkt darauf, ob die Aktie den Widerstand im Bereich von 9,00 Euro erneut testen kann.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TUI, Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
10.02.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.02.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen