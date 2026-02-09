Jefferies & Company Inc.

TUI Hold

10:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des Touristikkonzerns liege über der - allerdings nicht gerade aussagekräftigen - Konsensschätzung, schrieb James Wheatcroft in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Bei den Buchungen für die laufende Wintersaison und die Sommersaison 2026 lasse die Dynamik aber nach./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com