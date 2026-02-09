DAX 25.018 +0,0%ESt50 6.062 +0,0%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7885 -1,0%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.847 -1,8%Euro 1,1912 +0,0%Öl 69,09 -0,1%Gold 5.054 -0,1%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des Touristikkonzerns liege über der - allerdings nicht gerade aussagekräftigen - Konsensschätzung, schrieb James Wheatcroft in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Bei den Buchungen für die laufende Wintersaison und die Sommersaison 2026 lasse die Dynamik aber nach./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI Hold

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,38 €		 Abst. Kursziel*:
-12,58%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,37%
Analyst Name:
James Wheatcroft 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

