TUI Aktie
Marktkap. 4,73 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des Touristikkonzerns liege über der - allerdings nicht gerade aussagekräftigen - Konsensschätzung, schrieb James Wheatcroft in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Bei den Buchungen für die laufende Wintersaison und die Sommersaison 2026 lasse die Dynamik aber nach./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TUI Hold
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
9,38 €
|Abst. Kursziel*:
-12,58%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,37%
|
Analyst Name:
James Wheatcroft
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
