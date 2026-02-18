NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.027 Punkte
DOW JONES--Die Bayer-Aktie hat sich am Donnerstag nachbörslich wenig verändert gezeigt bei rund 45,60 Euro, nachdem die Ratingagentur Fitch den Bonitätsausblick zwar gesenkt, das Rating "BBB" aber bestätigt hatte. Auch bei der Tui-Aktie tat sich kaum etwas. Hier hatte Fitch die Bonität "BB" bestätigt, ebenso den stabilen Ausblick.
Instone Real Estate wurden auf Tradegate bei 9,99 Euro gesehen, nach 9,87 Euro zum Xetra-Handelsende. Das Immobilienunternehmen hatte am Abend mitgeteilt, eine deutlich höhere Dividende ausschütten zu wollen als zunächst kommuniziert.
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 19, 2026 16:27 ET (21:27 GMT)
