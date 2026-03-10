DAX 23.736 -1,0%ESt50 5.801 -0,6%MSCI World 4.432 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.911 -0,5%Euro 1,1604 +0,0%Öl 90,36 -1,1%Gold 5.189 %
DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
Bayer Aktie

Bayer Aktien-Sparplan
40,01 EUR +0,66 EUR +1,66 %
STU
Marktkap. 38,93 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
NEU
WKN BAY001

NEU
ISIN DE000BAY0017

NEU
Symbol BAYZF

Bayer
40,01 EUR 0,66 EUR 1,66%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einem Treffen mit Managern von Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Die Einführung eines neuen Organisationsmodells habe die Effizienz in der Forschung und Entwicklung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns strukturell verbessert, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,49 €		 Abst. Kursziel*:
21,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,97%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

11:31 Bayer Overweight Barclays Capital
09.03.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
05.03.26 Bayer Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

Bayer-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
UBS Bayer AG – Kurssprung an die 40-Euro-Marke
finanzen.net Handel in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mittags mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag in Rot
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittwochmittag fester
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer verliert am Mittwochvormittag
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
Zacks Bayer Advances Roundup Settlement With Missouri Court Approval
Zacks Bayer Q4 Earnings Match Estimates, Xarelto and Eylea Pull Down Sales
Zacks Here's Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Strong Value Stock
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Sanofi and Bayer
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
