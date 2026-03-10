Bayer Aktie
Marktkap. 38,93 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einem Treffen mit Managern von Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Die Einführung eines neuen Organisationsmodells habe die Effizienz in der Forschung und Entwicklung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns strukturell verbessert, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
39,49 €
|Abst. Kursziel*:
21,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,97%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|11:31
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:31
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:31
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG