GEA Aktie
Marktkap. 9,57 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Mangement des Anlagenbauers habe sich in der Telefonkonferenz nach den Zahlen zuversichtlich gezeigt, das angestrebte Wachstum zu erreichen, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Bewertung der Aktie sei derzeit allerdings angemessen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Hold
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
61,95 €
|Abst. Kursziel*:
-1,53%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
62,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,77%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|11:36
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10.03.26
|GEA Buy
|UBS AG
|09.03.26
|GEA Hold
|Warburg Research
