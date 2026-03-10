DAX 23.736 -1,0%ESt50 5.801 -0,6%MSCI World 4.432 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.911 -0,5%Euro 1,1604 +0,0%Öl 90,36 -1,1%Gold 5.189 %
Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
GEA Aktie

Marktkap. 9,57 Mrd. EUR

KGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

Warburg Research

GEA Hold

11:36 Uhr
GEA Hold
GEA
62,10 EUR 0,10 EUR 0,16%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Mangement des Anlagenbauers habe sich in der Telefonkonferenz nach den Zahlen zuversichtlich gezeigt, das angestrebte Wachstum zu erreichen, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Bewertung der Aktie sei derzeit allerdings angemessen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Hold

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
61,95 €		 Abst. Kursziel*:
-1,53%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,77%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

11:36 GEA Hold Warburg Research
10.03.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
10.03.26 GEA Buy UBS AG
09.03.26 GEA Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

finanzen.net GEA-Analyse im Blick GEA-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform GEA-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net GEA Aktie News: GEA tendiert am Mittag nordwärts
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Vormittag fester
finanzen.net GEA-Aktie letztlich fest: Höhere Dividende und Wachstumspläne angekündigt
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen
dpa-afx ROUNDUP 2: Gea macht mehr Gewinn und will weiter wachsen - Dividende steigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Gea Group gefragt - Steigende Konsensschätzung erwartet
EQS Group EQS-News: 2025 financial results: GEA reports profitable growth, achieves climate targets ahead of schedule and expects accelerated revenue growth in 2026
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: GEA publishes preliminary figures and exceeds expectations for key financial indicators for 2025, confirms accelerated sales growth in 2026
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG releases preliminary financials 2025
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
