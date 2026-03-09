DAX 23.630 +0,0%ESt50 5.774 -0,4%MSCI World 4.419 -0,2%Top 10 Crypto 9,2335 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.901 +0,1%Euro 1,1555 +0,0%Öl 96,19 +2,7%Gold 5.184 +0,5%
Assicurazioni Generali Aktie

33,75 EUR +0,45 EUR +1,35 %
STU
33,81 EUR +0,87 EUR +2,64 %
GVIE
Marktkap. 50,32 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

Barclays Capital

Assicurazioni Generali Underweight

11:16 Uhr
Assicurazioni Generali S.p.A.
33,75 EUR 0,45 EUR 1,35%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Underweight" belassen. Diese seien "okay", aber die Konsensschätzungen dürften sich nicht stärker bewegen, schrieb Claudia Gaspari am Donnerstag. Die Expertin rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Underweight

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
33,61 €		 Abst. Kursziel*:
-16,69%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
33,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,04%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

11:41 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
11:16 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
09:51 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
17.02.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

dpa-afx Geringe Schäden Generali-Aktie mit Plus: Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividendenplus und Aktienrückkauf angekündigt Generali-Aktie mit Plus: Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividendenplus und Aktienrückkauf angekündigt
Dow Jones Generali veräußert Schaden-Unfall-Sparte in Irland an Zurich - Aktie tiefer
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
TraderFox Stocks in Action: Generali, Jenoptik, Siltronic, Deutsche Börse, Safran
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Experten empfehlen Assicurazioni Generali im Dezember mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx Generali-Aktie steigt: Gewinnsprung dank weniger Naturkatastrophen
