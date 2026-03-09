Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 50,32 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Underweight" belassen. Diese seien "okay", aber die Konsensschätzungen dürften sich nicht stärker bewegen, schrieb Claudia Gaspari am Donnerstag. Die Expertin rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Underweight
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
33,61 €
|Abst. Kursziel*:
-16,69%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
33,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,04%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|11:41
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|09:51
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|09:51
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.