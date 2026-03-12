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ISIN IT0000062072

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Symbol ARZGF

Deutsche Bank AG

Assicurazioni Generali Hold

10:46 Uhr
Assicurazioni Generali Hold
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Generali von 37,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die robuste Bilanz des Versicherers erlaube es dem Management, sich auf eine Steigerung von Aktionärsrenditen, Gewinnen, Kapital und Barmittelzuflüssen zu konzentrieren, schrieb Kailesh Mistry in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Italiener dürften die Ziele ihres Strategieplans für die Jahre 2024 bis 2027 erreichen, welche eine bereinigte jährliche Ergebnissteigerung (EPS) von 8 bis 10 Prozent, Dividenden-Wachstumsraten von mehr als 10 Prozent und einen kumulierten Netto-Cashflow der Holdinggesellschaft von über 11 Milliarden Euro beinhalteten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Hold

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
34,02 €		 Abst. Kursziel*:
11,70%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
33,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,00%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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