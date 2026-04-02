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Marktkap. 7,48 Mrd. EUR

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Symbol NEMTF

Deutsche Bank AG

Nemetschek SE Buy

09:01 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 85 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nicolas Herms hält den Bausoftwarehersteller für eine "gute Adresse" in schwierigem Umfeld, wie er in seiner Neubewertung vom Dienstag schrieb./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,00 €		 Abst. Kursziel*:
32,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
64,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,61%
Analyst Name:
Nicolas Herms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

02.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
02.04.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
25.03.26 Nemetschek Halten DZ BANK
20.03.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
20.03.26 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
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