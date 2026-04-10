Nemetschek Aktie
Marktkap. 7,08 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 76 auf 56 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Michael Briest betonte am Montag die Risiken langjähriger Verträge des Bausoftware-Spezialisten. Sie seien im ersten Jahr hilfreich, sorgten ab dem zweiten Jahr aber für Gegenwind und gefährdeten den bisher starken Cashflow von Nemetschek. Der Markt dürfte diese Risiken mit den KI-Verdrängungssorgen verschmelzen, glaubt der Experte./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Sell
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
61,25 €
|Abst. Kursziel*:
-8,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
56,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,67%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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