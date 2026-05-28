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Marktkap. 5,51 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

09:01 Uhr
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
61,40 EUR 2,40 EUR 4,07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tickethändler und Eventveranstalter habe das Jahr gut begonnen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen. Vor allem das Geschäft mit Live-Events in den USA habe dabei geholfen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
60,85 €		 Abst. Kursziel*:
54,48%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
61,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,09%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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