CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,51 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tickethändler und Eventveranstalter habe das Jahr gut begonnen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen. Vor allem das Geschäft mit Live-Events in den USA habe dabei geholfen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
60,85 €
|Abst. Kursziel*:
54,48%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
61,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,09%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|09:01
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK