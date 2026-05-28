LANXESS Aktie
Marktkap. 1,42 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lanxess von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die geopolitische Lage sorge zwar gegenwärtig für Rückenwind, schrieb Peter Spengler am Freitag. Das Branchenumfeld bleibe allerdings herausfordernd./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Halten
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
16,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
16,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
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|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
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