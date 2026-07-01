Siemens Aktie
Marktkap. 207,98 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zu Siemens hieß es, dass sich das Unternehmen zu einer schlankeren und hochwertigeren "neuen Siemens" wandele. Die Aktie werde jedoch im Vergleich zu Wettbewerbern immer noch mit einem deutlichen Abschlag gehandelt./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Outperform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
269,60 €
|Abst. Kursziel*:
11,28%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
269,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,26%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
287,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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