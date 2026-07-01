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Symbol SMAWF

Bernstein Research

Siemens Outperform

09:56 Uhr
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
269,65 EUR -0,65 EUR -0,24%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zu Siemens hieß es, dass sich das Unternehmen zu einer schlankeren und hochwertigeren "neuen Siemens" wandele. Die Aktie werde jedoch im Vergleich zu Wettbewerbern immer noch mit einem deutlichen Abschlag gehandelt./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Outperform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
269,60 €		 Abst. Kursziel*:
11,28%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
269,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,26%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
287,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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