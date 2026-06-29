Siemens Aktie
Marktkap. 203,91 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen dürften das Auftragswachstum von Smart Infrastructure sowie die Margen von Digital Industries positiv überraschen, schrieb Andre Kukhnin am Montagabend. Er sieht Potenzial für eine weitere Aufstockung der Jahresziele./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
310,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
271,45 €
|Abst. Kursziel*:
14,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
274,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,75%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
284,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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