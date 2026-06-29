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Symbol SMAWF

UBS AG

Siemens Buy

08:31 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
274,95 EUR 4,55 EUR 1,68%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen dürften das Auftragswachstum von Smart Infrastructure sowie die Margen von Digital Industries positiv überraschen, schrieb Andre Kukhnin am Montagabend. Er sieht Potenzial für eine weitere Aufstockung der Jahresziele./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
271,45 €		 Abst. Kursziel*:
14,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
274,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,75%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
284,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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