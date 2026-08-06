Siemens Aktie
Marktkap. 217,97 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 310 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin hob am Donnerstag nach dem soliden Quartalsbericht der Münchner seine Schätzungen für den den Bereich Smart
Infrastructure (SI) an. Digital Industries (DI) nehme sich eine kleine Verschnaufpause mit unveränderten Erwartungen, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
273,10 €
|Abst. Kursziel*:
20,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
279,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,94%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
290,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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