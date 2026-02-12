DAX 24.862 +0,0%ESt50 6.014 +0,1%MSCI World 4.506 -0,2%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.320 +1,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,56 +0,0%Gold 4.967 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Allianz 840400 Gerresheimer A0LD6E DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen rot -- Coinbase-Umsatz enttäuscht-- Delivery Hero von Talabat belastet -- Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Top News
Arista Networks-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Zahlenwerk überzeugt Arista Networks-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Zahlenwerk überzeugt
Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
248,30 EUR -13,30 EUR -5,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 199,94 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

Barclays Capital

Siemens Underweight

10:11 Uhr
Siemens Underweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
248,30 EUR -13,30 EUR -5,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 195 auf 225 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Technologiekonzern sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, doch sei das in den Aktienkurs schon eingepreist, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Underweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
250,25 €		 Abst. Kursziel*:
-10,09%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
248,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,38%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
263,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

10:11 Siemens Underweight Barclays Capital
12.02.26 Siemens Outperform Bernstein Research
12.02.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 Siemens Buy UBS AG
12.02.26 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Auszahlung an Anteilseigner DAX 40-Papier Siemens-Aktie: Über diese Dividende können sich Siemens-Aktionäre freuen DAX 40-Papier Siemens-Aktie: Über diese Dividende können sich Siemens-Aktionäre freuen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Gewinne im DAX
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start steigen
finanzen.net Siemens-Aktie auf Rekordhoch: Prognose nach unerwartet starkem Quartal angehoben
dpa-afx SAP-Aktie fester: Siemens als wertvollstes DAX-Unternehmen wieder abgehänt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: SAP hängt Siemens als wertvollstes Unternehmen wieder ab
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone
MarketWatch Siemens boosts outlook as AI orders pour in and its software business defies gloom
reNEWS Losses narrow at Siemens Gamesa
reNEWS Siemens Gamesa wins debut 7MW deal in Germany
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa bags 95MW NZ contract
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen