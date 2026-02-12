Siemens Aktie
Marktkap. 199,94 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 195 auf 225 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Technologiekonzern sei stark ins Geschäftsjahr gestartet, doch sei das in den Aktienkurs schon eingepreist, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Underweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
250,25 €
|Abst. Kursziel*:
-10,09%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
248,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,38%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
263,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
