DAX 23.266 -1,4%ESt50 5.563 -1,4%MSCI World 4.285 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.877 -0,7%Euro 1,1588 +0,0%Öl 64,18 +0,2%Gold 4.033 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Netflix 552484 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern. Joe Broker: Geldanlegen neu gedacht! Die Trading App, entwickelt mit der Expertise der TARGOANK. Jetzt anmelden und 100€ ETF-Startvorteil sichern.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
219,95 EUR +0,15 EUR +0,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 180,79 Mrd. EUR

KGV 18,71
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

Deutsche Bank AG

Siemens Hold

13:31 Uhr
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
219,95 EUR 0,15 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns vorgestellte Ausblick auf 2026 sowie das bestätigte mittelfristige Wachstumsziel für das Ergebnis je Aktie (EPS) beinhalteten einen nur begrenzten operativen Hebel, schrieb Gael de-Bray in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der niedrigen Vergleichsbasis aus der Vergangenheit für Digital Industries sei das eine Enttäuschung. Zudem sei der Ausstieg bei Siemens Healthineers ein langer und komplexer Prozess, und er verstehe nicht, warum Siemens sich nur von 30 Prozent und nicht komplett von der Medizintechniktochter trenne. Stetige Healthineers-Aktienverkäufe durch Siemens seien für die Wertentwicklung beider Aktien nicht hilfreich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Hold

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
220,60 €		 Abst. Kursziel*:
4,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
219,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,57%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
246,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

17.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Underweight Barclays Capital
14.11.25 Siemens Buy UBS AG
14.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Siemens-Analyse im Blick Aktienempfehlung Siemens-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Siemens-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
dpa-afx Flixtrain bereit zum harten Wettbewerb um Bahn-Kunden
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Siemens-Aktie schwächer: Bewertung zu ambitioniert? - Experten zwiegespalten
finanzen.net Schwacher Handel: DAX letztendlich leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsende nach
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Benzinga Siemens Warns Currency Headwinds Will Hit 2026 Results; CEO Defends Mid-Term Target
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
reNEWS Losses narrow at Siemens Gamesa
Business Times Europe: Shares close lower with upcoming US data in focus; Siemens slides
EQS Group EQS-Adhoc: Siemens Aktiengesellschaft: Siemens plans to deconsolidate Siemens Healthineers
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen