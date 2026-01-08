DAX 25.268 +0,6%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.489 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.824 -0,3%Euro 1,1648 -0,1%Öl 62,45 -0,4%Gold 4.487 +0,2%
Lufthansa Aktie

8,98 EUR -0,05 EUR -0,55 %
STU
Marktkap. 11 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Barclays Capital

14:31 Uhr
Lufthansa AG
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Der Fokus bei der Fluggesellschaft liege auf den mittelfristigen Rentabilitätszielen, gestützt von der Flottenerneuerung, Umstrukturierungsmaßnahmen im Hauptstreckennetz und dem starken Frachtgeschäft, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während Tarifverhandlungen, regulatorische Änderungen und Wetterstörungen die kurzfristige Lage erschwerten, bleibe das Management zuversichtlich hinsichtlich der Ergebnisentwicklung und der Stabilität des Free Cashflow./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Equal Weight

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,70 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
8,96 €		 Abst. Kursziel*:
-14,10%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
8,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,25%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

14:31 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

