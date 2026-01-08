Lufthansa Aktie
Marktkap. 11 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Der Fokus bei der Fluggesellschaft liege auf den mittelfristigen Rentabilitätszielen, gestützt von der Flottenerneuerung, Umstrukturierungsmaßnahmen im Hauptstreckennetz und dem starken Frachtgeschäft, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während Tarifverhandlungen, regulatorische Änderungen und Wetterstörungen die kurzfristige Lage erschwerten, bleibe das Management zuversichtlich hinsichtlich der Ergebnisentwicklung und der Stabilität des Free Cashflow./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Equal Weight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,70 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
8,96 €
|Abst. Kursziel*:
-14,10%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
8,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,25%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|14:31
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14:31
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research