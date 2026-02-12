DAX 24.801 -0,5%ESt50 5.979 -0,1%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.396 -0,9%Euro 1,1848 -0,2%Öl 68,48 +1,1%Gold 4.991 -1,0%
AXA Aktie

AXA Aktien-Sparplan
37,79 EUR +0,28 EUR +0,75 %
STU
37,83 EUR +0,53 EUR +1,42 %
GVIE
Marktkap. 76,84 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Symbol AXAHF

RBC Capital Markets

AXA Outperform

18:41 Uhr
AXA Outperform
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
37,79 EUR 0,28 EUR 0,75%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Seit 2016 habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch die Qualität der Produkte verbessert, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit einhergegangen seien eine bessere Profitabilität und weniger stark schwankende Ergebnisse./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Outperform

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
37,83 €		 Abst. Kursziel*:
26,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
37,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,02%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

