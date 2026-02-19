Zahlen präsentiert

Der französische Versicherer AXA will nach einem deutlichen Gewinnplus im vergangenen Jahr die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen.

Die direkte Gewinnbeteiligung der AXA-Aktionäre in Form der Dividende soll um acht Prozent auf 2,32 Euro je Aktie erhöht werden, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Allianz-Konkurrent am Donnerstag in Paris mit. Experten hatten mit einer Dividende in dieser Höhe gerechnet. Zudem sollen eigene Aktien für 1,25 Milliarden Euro zurückgekauft werden.

Wer­bung Wer­bung

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 8,4 Milliarden Euro an. Die Einnahmen kletterten um fünf Prozent 116 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr peilt Konzernchef Thomas Buberl beim bereinigten Gewinn je Aktie ein Plus am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent an. Das Ergebnis und die Prognose liegen im Rahmen der Expertenerwartungen.

An der Börse in Paris geht es für die AXA-Aktie zeitweise 0,99 Prozent auf 40,61 Euro aufwärts.

PARIS (dpa-AFX)