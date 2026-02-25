DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,0%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.900 +0,7%Euro1,1821 +0,1%Öl71,00 ±0,0%Gold5.196 +0,6%
KI-Riese legt Bilanz vor

NVIDIA-Aktie nach Rekordumsätzen etwas fester: Tech-Riese glänzt trotz KI-Bedenken an der Börse

26.02.26 06:54 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA zieht an: KI-Boom beflügelt - Chip-Riese pulverisiert Erwartungen | finanzen.net

NVIDIA hat am Mittwoch nachbörslich die Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel und das Geschäftsjahr 2026 präsentiert, auf die Anleger bereits mit Spannung gewartet hatten.

Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns NVIDIA allen Zweiflern zum Trotz explosiv wachsen. Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2026 erzielte NVIDIA einen Gewinn je Aktie von 1,62 US-Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen von 1,54 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vergleichsquartal des Vorjahres hatte das EPS des Chip-Herstellers noch 0,89 US-Dollar betragen.

Der Umsatz lag im letzten Jahresviertel bei 68 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten prognostiziert, dass NVIDIA 66,12 Milliarden US-Dollar umsetzen würde, nach 39,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

So fiel NVIDIAs Geschäftsjahr aus

Im gesamten Geschäftsjahr 2026 erzielte der Chip-Hersteller einen Gewinn von 4,77 US-Dollar je Aktie, nachdem dieser im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 2,99 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Analysten hatten hier einen Gewinnanstieg auf 4,7 US-Dollar je Aktie erwartet. Der Jahresumsatz des US-Konzerns belief sich daneben auf 215,93 Milliarden US-Dollar, nach 130,49 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den NVIDIA-Umsatz für 2025 zuvor auf 213,87 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Angst vor KI-Blase an der Börse

Chipsysteme von NVIDIA wurden zu einer Schlüsseltechnologie für die Entwicklung von Software mit Künstlicher Intelligenz. Sie werden sowohl für das aufwendige Training von KI-Modellen für Chatbots wie etwa ChatGPT eingesetzt - als auch beim Betrieb solcher Software. Die NVIDIA-Ergebnisse sind damit zu einem Gradmesser für den Zustand der KI-Industrie geworden.

In den vergangenen Monaten flammte an den Börsen immer wieder mal die Sorge auf, dass die großen Erwartungen an das zukünftige Geschäft mit Künstlicher Intelligenz zu einer Blase bei den Aktienkursen von Tech-Unternehmen geführt haben könnten.

Ausblick über Erwartungen

NVIDIA widerlegte die Zweifler nun erneut mit einer Prognose für das laufende Vierteljahr, die über den Erwartungen der Analysten liegt. Nvidia rechnet mit 78 Milliarden Dollar Umsatz, mit einer möglichen Abweichung von zwei Prozent nach oben oder unten. Experten hatten im Schnitt mit einer Prognose von rund 73 Milliarden Dollar gerechnet.

Das Geschäft mit Rechenzentren erwirtschaftet inzwischen gut 90 Prozent der NVIDIA-Erlöse.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeigt sich die NVIDIA-Aktie zunächst deutlich fester, das Niveau konnte das Papier aber nicht lange halten und letzte zuletzt noch um 0,20 Prozent auf 195,95 US-Dollar zu. Händler führten dies unter anderem auf Aussagen der Finanzchefin Collette Kress über einen langfristig möglicherweise stärker werdenden Druck chinesischer Konkurrenten zurück. Zudem habe es wenig Details dazu gegeben, wie sich der optimistische Umsatzausblick zusammensetzt. NVIDIAs Aktienkurs befindet sich seit einigen Jahren auf einem Höhenflug. Im vergangenen Oktober war der Kurs bis auf 212 Dollar geklettert. Nvidia war damals das erste Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar. In den Wochen und Monaten nach dem Rekordhoch fiel der Kurs zeitweise wieder bis auf 170 Dollar zurück, bevor er sich zuletzt wieder erholte und an die Marke von 200 Dollar heranrobte.

Aktuell wird NVIDIA an der Börse mit knapp 4,8 Billionen Dollar bewertet und liegt damit deutlich vor Apple. Der iPhone-Hersteller kommt derzeit auf gut vier Billionen Dollar.

Redaktion finanzen.net mit dpa (AFX)

Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

