NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,87 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia nach einer Keynote auf der firmeneigenen Entwicklerkonferenz GTC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die bis Ende 2027 gestellte Prognose eines Auftragsbestands von über einer Billion US-Dollar liege über seinen Erwartungen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Potenzial, da die starke Auftragslage voraussichtlich anhalten werde. Er zeigte sich "beeindruckt von der umfassenden Dominanz" des KI-Chipkonzerns./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 182,47
|Abst. Kursziel*:
37,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 182,65
|Abst. Kursziel aktuell:
36,87%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 259,38
*zum Zeitpunkt der Analyse
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