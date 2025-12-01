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RBC Capital Markets

NVIDIA Outperform

17:51 Uhr
NVIDIA Outperform
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NVIDIA Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia nach einer Keynote auf der firmeneigenen Entwicklerkonferenz GTC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die bis Ende 2027 gestellte Prognose eines Auftragsbestands von über einer Billion US-Dollar liege über seinen Erwartungen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Potenzial, da die starke Auftragslage voraussichtlich anhalten werde. Er zeigte sich "beeindruckt von der umfassenden Dominanz" des KI-Chipkonzerns./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 182,47		 Abst. Kursziel*:
37,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 182,65		 Abst. Kursziel aktuell:
36,87%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 259,38

*zum Zeitpunkt der Analyse

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