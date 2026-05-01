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Symbol WMT

UBS AG

Walmart Buy

15:46 Uhr
Walmart Buy
Aktie in diesem Artikel
Walmart
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Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Das verbesserte Finanzprofil des US-Einzelhändlers habe zu einer deutlichen Aufwertung des Aktienkurses geführt, schrieb Michael Lasser in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt für die Aktien aber weiterhin optimistisch gestimmt. Obwohl Walmart in nicht-traditionellen Bereichen rasant wachse, unterschätze der Markt nach wie vor die langfristigen Chancen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Buy

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 147,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 130,37		 Abst. Kursziel*:
12,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 131,56		 Abst. Kursziel aktuell:
11,74%
Analyst Name:
Michael Lasser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 139,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

15:46 Walmart Buy UBS AG
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20.02.26 Walmart Overweight Barclays Capital
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