Walmart Aktie
Marktkap. 894,66 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Das verbesserte Finanzprofil des US-Einzelhändlers habe zu einer deutlichen Aufwertung des Aktienkurses geführt, schrieb Michael Lasser in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt für die Aktien aber weiterhin optimistisch gestimmt. Obwohl Walmart in nicht-traditionellen Bereichen rasant wachse, unterschätze der Markt nach wie vor die langfristigen Chancen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Buy
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 147,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 130,37
|Abst. Kursziel*:
12,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 131,56
|Abst. Kursziel aktuell:
11,74%
|
Analyst Name:
Michael Lasser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 139,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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