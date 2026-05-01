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Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

08:01 Uhr
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Annick Maas am Donnerstagnachmittag in ihrem Resümee des Berichts. In Asien besserten sich die Geschäftstrends des Essenslieferanten und auch in der MENA-Region ziehe das Bruttowarenvolumen wieder an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
20,57 €		 Abst. Kursziel*:
36,12%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
20,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,39%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

08:11 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
08:01 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
02.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
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