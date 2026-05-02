Barclays Capital

BASF Underweight

10:26 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analystin Katie Richards sieht in einer am Montag vorliegenden Studie vorerst nur begrenztes Kurspotenzial in den Aktien des Chemiekonzerns. Es sei wahrscheinlicher, dass sie auf dem aktuellen Niveau konsolidieren, da die Anleger auf neue Indizien warteten. Das Fehlen messbarer Prognosen lasse großen Spielraum, was die Erwartungen für das zweite Quartal betrifft./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 22:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE