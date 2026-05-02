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Barclays Capital

BASF Underweight

10:26 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
54,07 EUR -0,46 EUR -0,84%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analystin Katie Richards sieht in einer am Montag vorliegenden Studie vorerst nur begrenztes Kurspotenzial in den Aktien des Chemiekonzerns. Es sei wahrscheinlicher, dass sie auf dem aktuellen Niveau konsolidieren, da die Anleger auf neue Indizien warteten. Das Fehlen messbarer Prognosen lasse großen Spielraum, was die Erwartungen für das zweite Quartal betrifft./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 22:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
53,24 €		 Abst. Kursziel*:
-24,87%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
54,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-26,02%
Analyst Name:
Katie Richards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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