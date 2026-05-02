BASF Aktie
Marktkap. 48,48 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analystin Katie Richards sieht in einer am Montag vorliegenden Studie vorerst nur begrenztes Kurspotenzial in den Aktien des Chemiekonzerns. Es sei wahrscheinlicher, dass sie auf dem aktuellen Niveau konsolidieren, da die Anleger auf neue Indizien warteten. Das Fehlen messbarer Prognosen lasse großen Spielraum, was die Erwartungen für das zweite Quartal betrifft./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 22:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
53,24 €
|Abst. Kursziel*:
-24,87%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
54,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,02%
|
Analyst Name:
Katie Richards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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