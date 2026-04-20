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Bernstein Research

Ferrari Outperform

09:06 Uhr
Ferrari Outperform
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Ferrari N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Ferrari auf "Outperform" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel liegt unverändert bei 410 US-Dollar. Analyst Stephen Reitman beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Autoherstellern mit den von US-Präsident Donald Trump angedrohten höheren Zöllen. Reitmann mutmaßt, dass Trump wohl verärgert sei, dass die im September vereinbarte Aufhebung der Zölle auf US-Industriegüter noch nicht den langwierigen EU-Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat. Eine Beschleunigung könnte ihm zufolge daher die Zolleskalation entschärfen. Dennoch skalierte er seine Schätzungen für die Autobauer auf Zölle von 25 Prozent hoch und bezifferte die zusätzlichen Belastungen für dieses und das nächste Jahr. Sollte sich der höhere Zollsatz als dauerhafter erweisen, rechnet er mit einem Versuch, mindestens die Hälfte der Kosten wieder hereinzuholen, was dann wiederum Fragen zur Nachfrage der Konsumenten aufwerfe, schrieb er./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
289,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
291,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
402,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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