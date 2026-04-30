Deutsche Bank AG

BASF Buy

18:31 Uhr

Aktie in diesem Artikel BASF 54,53 EUR 0,98 EUR 1,83% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte attestierte dem Chemiekonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides Jahresviertel und einen soliden Ausblick auf das laufende zweite Quartal. Eine vergleichsweise attraktive Marktpositionierung komme dem Unternehmen zugute./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE