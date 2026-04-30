BASF Aktie
Marktkap. 47,87 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte attestierte dem Chemiekonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides Jahresviertel und einen soliden Ausblick auf das laufende zweite Quartal. Eine vergleichsweise attraktive Marktpositionierung komme dem Unternehmen zugute./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,72 €
|Abst. Kursziel*:
0,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,86%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|18:31
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
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|30.04.26
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|30.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
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|Deutsche Bank AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|01.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
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