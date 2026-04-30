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Marktkap. 47,87 Mrd. EUR

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Deutsche Bank AG

BASF Buy

18:31 Uhr
BASF Buy
Aktie in diesem Artikel
BASF
54,53 EUR 0,98 EUR 1,83%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte attestierte dem Chemiekonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides Jahresviertel und einen soliden Ausblick auf das laufende zweite Quartal. Eine vergleichsweise attraktive Marktpositionierung komme dem Unternehmen zugute./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Buy

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,72 €		 Abst. Kursziel*:
0,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,86%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

18:31 BASF Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 BASF Neutral UBS AG
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30.04.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.04.26 BASF Underweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
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