FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 41 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die finalen Zahlen des Halbleiterindustrie-Zulieferers für das erste Quartal hätten sich nicht großartig von den vorläufigen Eckdaten unterschieden, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate signalisierten eine volle Kapazitätsauslastung, sodass eine weitere Anhebung der Jahresziele unwahrscheinlich sei./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Hold
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
46,81 €
|Abst. Kursziel*:
-8,14%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
46,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,98%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
