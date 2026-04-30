DAX 24.292 +1,4%ESt50 5.882 +1,1%MSCI World 4.661 +0,0%Top 10 Crypto 9,9060 +0,5%Nas 24.892 +0,9%Bitcoin 65.932 +1,3%Euro 1,1734 +0,0%Öl 111,7 -2,1%Gold 4.570 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA Amazon NEL ASA Rheinmetall Microsoft Infineon Alphabet A (ex Google) Mercedes-Benz Group (ex Daimler) SAP Siemens Energy Lufthansa Deutsche Telekom BASF Volkswagen (VW) vz. Plug Power
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten
Recession Buy Indicator: Was das Einstiegssignal für mutige Investoren bedeutet Recession Buy Indicator: Was das Einstiegssignal für mutige Investoren bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIXTRON Aktie

Kaufen
Verkaufen
AIXTRON Aktien-Sparplan
46,73 EUR +2,12 EUR +4,75 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,04 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
46,73 EUR 2,12 EUR 4,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 41 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die finalen Zahlen des Halbleiterindustrie-Zulieferers für das erste Quartal hätten sich nicht großartig von den vorläufigen Eckdaten unterschieden, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate signalisierten eine volle Kapazitätsauslastung, sodass eine weitere Anhebung der Jahresziele unwahrscheinlich sei./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
46,81 €		 Abst. Kursziel*:
-8,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
46,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,98%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

RSS Feed
AIXTRON SE zu myNews hinzufügen