DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Ölpreise, freenet, Figma, Volatus Aerospace, Virgin Galactic im Fokus
Bilfinger Aktie

88,05 EUR -1,10 EUR -1,23 %
STU
Marktkap. 3,39 Mrd. EUR

KGV 22,68 Div. Rendite 5,21%
WKN 590900

ISIN DE0005909006

Symbol BFLBF

UBS AG

Bilfinger SE Neutral

08:31 Uhr
Bilfinger SE Neutral
Bilfinger SE
88,05 EUR -1,10 EUR -1,23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Neutral" belassen. Während der Europa-Konferenz 2026 für kleine und mittlere Unternehmen habe das Management des Industriedienstleisters sein Vertrauen bekräftigt, den Mittelwert der Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagnachmittag. Und das trotz der Zahlen zum ersten Quartal, die durch Witterungsbedingungen und die Krise im Nahen Osten beeinträchtigt worden seien./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 14:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger Neutral

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
107,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
89,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,22%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
88,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,52%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

08:31 Bilfinger Neutral UBS AG
14.05.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
27.04.26 Bilfinger Neutral UBS AG
23.04.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

