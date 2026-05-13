Bilfinger Aktie
Marktkap. 3,39 Mrd. EURKGV 22,68 Div. Rendite 5,21%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
Bilfinger SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Neutral" belassen. Während der Europa-Konferenz 2026 für kleine und mittlere Unternehmen habe das Management des Industriedienstleisters sein Vertrauen bekräftigt, den Mittelwert der Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagnachmittag. Und das trotz der Zahlen zum ersten Quartal, die durch Witterungsbedingungen und die Krise im Nahen Osten beeinträchtigt worden seien./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 14:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Neutral
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
107,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
89,00 €
|Abst. Kursziel*:
20,22%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
88,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,52%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bilfinger SE
|08:31
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|06.06.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|15.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|03.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|16.11.17
|Bilfinger Sell
|S&P Capital IQ
|08:31
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG