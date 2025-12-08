DAX 24.133 +0,4%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 +2,1%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.454 -0,5%Euro 1,1640 +0,0%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.204 +0,4%
Bilfinger Aktie

104,00 EUR -0,80 EUR -0,76 %
STU
Marktkap. 3,74 Mrd. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900

ISIN DE0005909006

Symbol BFLBF

UBS AG

Bilfinger SE Neutral

11:31 Uhr
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Neutral" belassen. Dort habe sich Konzernchef Thomas Schulz zuversichtlich zum Erreichen der Margenziele für 2030 und zu den Wachstumstreibern für den Umsatz geäußert, schrieb Olivier Calvet am Montagabend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
103,50 €		 Abst. Kursziel*:
-2,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
104,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,88%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

11:31 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bilfinger Neutral UBS AG
mehr Analysen

