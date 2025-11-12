Bilfinger Aktie
Marktkap. 3,34 Mrd. EURKGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
Bilfinger SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) des Industriedienstleisters hätten die Markterwartungen übertroffen, hob Olivier Calvet in seiner ersten Reaktion am Donnerstag hervor. Der freie Barmittelzufluss sei stark gewesen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Neutral
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
93,65 €
|Abst. Kursziel*:
-1,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
99,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,82%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
