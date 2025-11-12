DAX 24.213 -0,7%ESt50 5.788 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.744 +1,3%Euro 1,1607 +0,1%Öl 63,12 +0,7%Gold 4.232 +0,8%
Bilfinger Aktie

Marktkap. 3,34 Mrd. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900

ISIN DE0005909006

Symbol BFLBF

UBS AG

Bilfinger SE Neutral

12:01 Uhr
Bilfinger SE Neutral
Bilfinger SE
99,80 EUR 9,15 EUR 10,09%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) des Industriedienstleisters hätten die Markterwartungen übertroffen, hob Olivier Calvet in seiner ersten Reaktion am Donnerstag hervor. Der freie Barmittelzufluss sei stark gewesen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

